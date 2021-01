Idalino Vasconcelos representa Porto Santo no grupo de trabalho sobre o Aeroporto

O presidente da Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, será o representante do município no grupo de trabalho criado pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações para estudar soluções para a questão da inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo devido aos ventos, à semelhança do que aconteceu em Santa Cruz. Como suplente foi indicado o chefe de gabinete de Idalino Vasconcelos, Élvio Sousa.

Além do representante da Câmara Municipal do Porto Santo e da Câmara Municipal de Santa Cruz, os dois municípios directamente envolvidos na operacionalidade dos aeroportos do Arquipélago, fazem parte do grupo de trabalho Frederico Pinheiro, adjunto e em representação do gabinete do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, João Brilhante, técnico especialista do Gabinete do secretário de Estado; um representante do Governo Regional, um representante da Navegação Aérea de Portugal e um da Autoridade Nacional da Aviação Civil.

O grupo de trabalho foi formado por um período de seis meses, podendo ser estendido por outros seis, sendo esperado neste prazo a entrega de um relatório.