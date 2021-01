Várias derrocadas entre o Paul do Mar e Fajã da Ovelha

Ao longo troço entre as freguesias do Paul do Mar e a Fajã da Ovelha decorreu durante esta noite várias derrocadas. A maior derrocada decorreu logo antes do primeiro túnel quem desce para ao Paul do Mar, a onde se encontra a equipa dos Bombeiros Voluntários da Calheta a realizar a limpeza da estrada. Ao longo da noite as chuvas foram intensas na zona oeste e ainda continua chover.

Segundo a informação dada pelos Bombeiros da Calheta, a estrada já está neste momento transitável e a direção regional de estradas irá realizar a restante limpeza ao longo do percurso.