Binter cancela voo da manhã para o Porto Santo

As condições atmosféricas adversas podem ser a causa do cancelamento do primeiro voo da Binter entre a Madeira e o Porto Santo, esta quarta-feira, ainda que vários aviões já tenham descolado e aterrado no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

Devido a este cancelamento, ficaram em terra dezenas de passageiros que contavam realizar o hoje trajecto Porto Santo-Madeira, com chegada prevista ao Aeroporto Internacional da Madeira pelas 8h50. Alguns destes passageiros seguiam para o Funchal para realizar tratamentos médicos, entre os quais de oncologia.

O site da ANA Aeroportos confirma que a viagem foi cancelada.

Para o final da tarde, com chegada apontada ao Porto Santo apontada para as 18h30, a Binter tem outro voo marcado proveniente da Madeira, se as condições meteorológicas o permitirem.