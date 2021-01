Porto Santo torna-se primeiro concelho da Região a entrar em risco muito elevado de transmissão da Covid-19

O Porto Santo tornou-se na primeira parcela da Região Autónoma da Madeira a entrar na categoria de concelho de risco muito elevado para a transmissão do vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19.

Com os 12 novos casos reportados, ontem, pela Direcção Regional da Saúde, o concelho do Porto Santo passou a contabilizar 29 casos nos 14 dias anteriores. Esse valor faz a ilha entrar em risco muito elevado de transmissão da doença, de acordo com os critérios da DGS e do Centro Europeu de Prevenção de Doenças.

Nos critérios destas entidades, um concelho entra em risco muito elevado quando regista entre 480 e 960 novos casos por 100 mil habitantes, nos 14 dias anteriores.

No caso do Porto Santo, no período relevante, o concelho registou 557 novos casos por 100 mil habitantes (29 casos em 5.202 habitantes).

Madeira em risco elevado Região ultrapassa já os 240 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes

A Madeira passa a ter três concelhos em risco elevado, Câmara de Lobos, Funchal e Ribeira Brava, e um um risco muito elevado, Porto Santo. Contabilizada como uma unidade territorial, toda a Região está em risco elevado.