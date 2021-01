Protecção Civil alerta para agravamento do estado tempo devido à depressão 'Filomena'

Baseando-se em informações recolhidas no Comando Regional de Operações de Socorro e o Observatório Meteorológico do Funchal (IPMA ), a Protecção Civil alerta para um agravamento do estado de tempo devido à depressão 'Filomena', especialmente no início da próxima madrugada, até ao fim da tarde de sexta-feira.

A previsão aponta para períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser temporariamente fortes, acompanhados de trovoada e queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

O vento será em geral forte com rajadas da ordem dos 75 km/h nas regiões costeiras e em Porto Santo e 110 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

O período mais crítico será entre o fim da tarde do dia 7 (quinta-feira) e o meio dia do dia 8 (sexta-feira). Entre o fim da manhã do dia 7 (quinta-feira) e o dia 8 (sexta-feira) ao fim da tarde, na costa norte da ilha e do Porto Santo as ondas poderão chegar aos 5 metros, sendo que entre o início da noite do dia 7 (quinta-feira) e o início da manhã do dia 8 (sexta-feira), poderão chegar aos 6 metros, com picos de 10 a 12 metros.

Foi emitido um aviso laranja para as zonas montanhosas e costa Norte da Madeira devido à chuva forte acompanhada de trovoada e também devido à agitação marítima, com ondas de nordeste com 5 a 6 metros, podendo atingir os 10 metros de altura máxima. Este aviso estende-se também ao Porto Santo.

Para o vento, o aviso é também laranja para a zonas montanhosas da Região e amarelo para o Porto santo e costa Norte e Sul da Madeira, com rajadas até 90 km/h.

Face aos avisos emitidos deixa um rol de recomendações:

Vento Forte

- Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

- Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afectadas por este tipo de situação meteorológica.

- Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

- Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.

- Especial atenção à circulação ou a obstrução de vias, provocados por desprendimento de objectos provocados por ventos fortes, contínuos ou em rajada;

- Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água;

- Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

- Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais nas atividades durante o período em que vigora o aviso

- Danos em infraestruturas montadas ou suspensas;

- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança.