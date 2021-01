Auxiliar do IPO morre após ser vacinada contra a covid-19

Uma assistente operacional do IPO Porto, que foi vacinada contra a covid-19 a 30 de Dezembro, morreu a 1 de Janeiro, de forma súbita. A notícia, difundida pelos media nacionais, dá conta de que não foi notada qualquer "efeito indesejável" à vacina, "nem no momento da vacinação nem nos dias subsequentes".

"No respeitante ao falecimento de uma assistente operacional do IPO do Porto de forma súbita, no dia 1 de janeiro de 2021, o Conselho de Administração confirma o sucedido e endereça aos familiares e amigos os mais sentidos votos de pesar, na certeza de que esta perda é igualmente sentida no IPO do Porto", refere o IPO em comunicado citado pelo JN.

A instituição sublinha que as causas da morte da funcionária estão ainda por apurar e que serão determinadas na autópsia.

"O esclarecimento da causa de morte seguirá os procedimentos habituais nestas circunstâncias".

A mulher, de 41 anos, era residente na Maia e trabalhava no Serviço de Pediatria. Foi uma das 538 profissionais de Saúde do IPO do Porto a receber a vacina contra a covid-19.