James Murray é o novo ministro da Saúde do Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nomeou hoje James Murray como novo ministro da Saúde e Assistência Social, após a demissão do antecessor, Wes Streeting, e em plena crise do governo trabalhista.

Downing Street comunicou ao final da tarde a nomeação de Murray, que até agora ocupava o cargo de secretário chefe do Tesouro britânico, para novo responsável da Saúde, apenas algumas horas depois de Streeting ter apresentado a sua renúncia ministerial.

Murray passa assim para a linha da frente da política britânica, ocupando um lugar no Governo de Starmer num momento de divisão interna no seio do Partido Trabalhista e com a liderança do primeiro-ministro em questão após os maus resultados obtidos nas eleições locais e regionais da passada quinta-feira.

Após a derrota eleitoral trabalhista, Murray apoiou Starmer: "O primeiro-ministro disse que é necessário que mais coisas mudem e precisamos oferecer esperança às pessoas", afirmou na altura na rede social X.

"O correto não é fecharmo-nos em nós próprios, mas sim continuar com aquilo para que fomos escolhidos para fazer", adiantou.

A demissão de Streeting é a primeira de grande impacto no seio do atual Governo de Starmer -- nos dias anteriores também renunciaram quatro secretários de Estado --, num movimento que aumenta a pressão sobre o primeiro-ministro e agrava a crise interna no trabalhismo, entre os que pedem que ele saia e os que se posicionam do seu lado.

Na sua carta de demissão, o ex-titular da Saúde afirmou ter "perdido a confiança" em Starmer como líder e defendeu a abertura de um debate sobre a futura liderança do Partido Trabalhista "com o melhor conjunto de candidatos".