Conselho de Governo reúne-se hoje para formalizar medidas mais restritivas de combate à pandemia

A reunião do Conselho de Governo para formalizar as medidas mais restritivas no âmbito do combate à pandemia é hoje uma das notícias em destaque nesta segunda-feira.

Recorde-se que do rol de medidas anunciadas ontem faz parte a proibição de circulação na via pública entre as 23 e as 05 horas, que entra em vigor na terça-feira.

As novas medidas anunciadas na sequência do aumento de casos na Região incluem também um reforço da fiscalização e o reinício das aulas de forma progressiva nos três concelhos mais afectados: Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

Nestes municípios, os mais de 6.000 professores serão testados a partir de hoje e as actividades extracurriculares estão suspensas até ao dia 10, tendo os encarregados de educação falta de trabalho justificada.

A partir de hoje e até 10 de Janeiro, o trabalho presencial vai ser reduzido ao mínimo na administração pública regional, as visitas aos lares estão suspensas até ao dia 15, e os bares e restaurantes têm de encurtar o seu horário de fecho para as 22h30.

Também hoje estão em destaque as seguintes notícias:

Pandemia:

O Presidente da República ouve hoje os partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência devido à pandemia, no mesmo dia em que arranca a vacinação contra a covid-19 nos lares em Portugal continental.

Os utentes de dois lares de idosos em Mação, no distrito de Santarém, serão os primeiros a ser vacinados, pouco mais de uma semana após terem começado a ser administradas vacinas em Portugal, a profissionais de saúde.

Nos Açores, a administração de vacinas em lares de idosos teve início na semana passada e na Madeira começa também hoje.

Segundo dados oficiais, de novembro de 2019, cerca de 34% dos mortos associados à covid-19 em Portugal eram, até então, utentes de lares.

No sábado, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que pretende renovar o estado de emergência, em vigor até 07 de janeiro, com "o mesmo regime" por oito dias, e não pelos habituais 15, justificando essa alteração com a falta de dados suficientes da pandemia relativos ao período natalício.

O chefe de Estado recusou que esta alteração da prática habitual esteja relacionada com a campanha eleitoral para as presidenciais de 24 de janeiro e insistiu que "não há dados suficientes relativamente ao período de Natal", havendo mesmo "dados que são contraditórios", devido às pontes consecutivas durante as quais se realizaram menos testes, e que "só é possível ter uma reunião com os especialistas no dia 12".

O número diário de novos contágios com o vírus da covid-19 bateu um recorde no último dia do ano, quando foram contabilizados 7.627 infeções em 24 horas.

Nesta segunda vaga da pandemia de covid-19, o estado de emergência foi decretado em 09 de novembro e vigora atualmente até 07 de janeiro, com recolher obrigatório, no território continental, nos concelhos de risco de contágio mais elevado entre as 23:00 e as 5:00 nos dias de semana.

Já a proibição de circulação entre concelhos em todo o território continental termina hoje às 05:00, após o fim de semana prolongado de passagem de ano.

Cultura:

As cerimónias fúnebres do fadista Carlos do Carmo, que morreu na sexta-feira, aos 81 anos, realizam-se hoje, em Lisboa, coincidindo com o dia de luto nacional decretado pelo Governo.

De acordo com informação divulgada pela Câmara de Lisboa, o velório tem início às 10:00 e está marcada a missa de corpo presente para as 15:00, na Basílica da Estrela.

Segue-se o funeral, num cemitério em Lisboa, que será reservado à família e amigos mais próximos do cantor.

A Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, inicia o ciclo "In Memoriam Sean Connery", dedicado ao ator escocês, que morreu em outubro, aos 90 anos.

"Não foi só um dos mais populares atores do último meio século, conservou também essa popularidade durante muito mais tempo do que é habitual", escreve a Cinemateca sobre o ator que foi James Bond, mas que também protagonizou "Marnie", de Alfred Hitchcock e a "A Colina Maldita", de Sidney Lumet, e que recebeu o Óscar e o Globo de Ouro por "Os Intocáveis", de Brian de Palma, e o prémio BAFTA, por "O Nome da Rosa", de Jean-Jacques Annaud.

No primeiro dia, o ciclo conta com "Os Diamantes São Eternos", de Guy Hamilton, e "O Delito", de Lumet. Até ao final do mês, serão exibidos mais de 20 filmes, como os mais recentes "Caça ao Outubro Vermelho", de John McTiernan, e "Finding Forrester", de Gus van Sant, a par de clássicos como "A Flecha e a Rosa", de Richard Lester, "O Leão e o Vento", de John Milius, e "Dossier Anderson" e "O Delito", ambos de Sidney Lumet.

Desporto:

Santa Clara e Benfica concluem o encontro da 12.ª jornada da I Liga de futebol iniciado no domingo e interrompido aos cinco minutos devido ao mau tempo em Ponta Delgada.

Na altura da interrupção da partida, que ainda se encontrava empatada 0-0, a chuva e vento impediram o normal desenrolar do jogo, pelo que o árbitro Hélder Malheiro, da associação de Lisboa, suspendeu partida.

Os 'encarnados' entram em campo pressionados com os triunfos dos seus dois principais rivais no campeonato. O Sporting, líder, venceu, no sábado, em casa, o Sporting de Braga, por 2-0, e o FC Porto subiu ao segundo posto, ao receber e vencer, no domingo, o Moreirense por 3-0.

O dia conta com mais dois jogos para a I Liga, com o Gil Vicente a receber o Belenenses SAD e o Portimonense o Farense, numa ronda que apenas fica completa em 21 de janeiro, quando o Vitória de Guimarães receber o Nacional, partida que foi adiada devido a casos de covid-19 nos vimaranenses.

Internacional:

A justiça britânica deve anunciar hoje a decisão sobre o pedido de extradição do fundador do Wikileaks, Julian Assange, reclamado pelos Estados Unidos para o julgar pela divulgação de milhares de documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas norte-americanas, principalmente no Iraque e no Afeganistão.

Julian Assange foi preso em Londres em abril de 2019, depois de sete anos a viver na embaixada equatoriana, onde se refugiou por receio de ser extraditado para os Estados Unidos.

O relator das Nações sobre temas relacionados com tortura, Niels Melzer, enviou na terça-feira passada uma carta aberta ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo-lhe para perdoar o fundador do Wikileaks e defendendo que Julian Assange não pirateou nem roubou nenhuma das informações que publicou, tendo-as obtido "de fontes e documentos genuínos, da mesma forma que qualquer outro jornalista de investigação sério e independente" faria.

Lusofonia:

A dissolução do Banco Kwanza Investimento (BKI), cujo principal acionista é o empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Morais, pode ser hoje decidida numa assembleia-geral extraordinária convocada para o efeito no início de dezembro.

A realização da assembleia-geral dependerá da representação de mais de 50% do capital social com direito a voto. No caso de não se verificar o quórum, o anúncio publicado pelo banco no Jornal de Angola em 03 de dezembro estabelece que a assembleia-geral extraordinária será então realizada em 20 de janeiro, com total poder deliberativo, "seja qual for o número de acionistas presentes ou representados e o capital por eles representado".

O BKI, ligado a Jean-Claude Bastos de Morais e ao ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno "Zenu" dos Santos, registou perdas líquidas na ordem de 515 milhões de kwanzas (790 mil euros) no exercício económico de 2019, segundo um relatório de contas auditado da empresa, citado pela agência noticiosa angolana, Angop.