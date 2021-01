Porto Santo em risco elevado

O Porto Santo apresenta risco elevado de contágio por covid-19. Com 5.465 habitantes - de acordo com o último anuário da Direcção Regional de Estatística - a Ilha Dourada torna-se no quarto concelho do arquipélago com maior risco de transmissibilidade a par de Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

Actualmente com 18 casos positivos activos, o Porto Santo apresenta neste momento o equivalente a 329 infectados por cada 100 mil habitantes, o que coloca a ilha em risco elevado - cujo nível se cifra entre os 240 a 480 infectados por cada 100 mil habitantes.

Numa questão de poucos dias o Porto Santo passou a contabilizar 18 casos activos associados a três famílias. O número de infectados preocupam as autoridades de saúde e a situação será avaliada, amanhã, no Conselho de Governo.

Confrontado com esta questão pela RTP-Madeira, Maurício Melim limitou-se a dizer que "nestes processos os números são dinâmicos" e que a extensão das medidas de contenção ao Porto Santo "está a ser equacionada". O médico remeteu mais explicações para amanhã de manhã, numa altura em que os próprios alunos da Ilha Dourada não vão saber se podem regressar às aulas. "Amanhã será tomada uma posição", vincou, pedindo calma aos residentes.

Rogério Correia pediu aos porto-santenses que evitem deslocações ao Funchal

Preocupado com as festividades natalícias e de Ano Novo, o delegado de saúde do Porto Santo, Rogério Correia, assume que 2021 "não começou da melhor maneira", isto porque os porto-santenses estavam "habituados a não ter casos de covid-19".

Apesar de ter transmitido as suas preocupações "com os convívios, com as saídas de casa ou com as idas ao Funchal", um dos maiores receios de Rogério Correia acabou por se suceder, conforme lamentou. Um porto-santense, a residir na Madeira, voltou a casa com covid-19, e uma outra família veio à capital madeirense e também regressou infectada.

Após o súbito crescimento de casos positivos no Porto Santo, Rogério Correia deixou um alerta e um pedido às cerca de 800 pessoas que vieram à Madeira e que nestes últimos dias regressaram ao Porto Santo.

"Peço a todos os que cheguem que durante cinco dias se mantenham isolados e tenham o mínimo de contactos. Ao quinto dia peçam ao Centro de Saúde para efectuar um teste. Viajam o menos possível para o Funchal e quando o fizerem contem que vão ter um teste ao quinto dia", sublinhou.