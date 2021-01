‘Filomena’ ataca a Madeira a partir da tarde de quinta-feira

Vento com rajadas até 110 km/h, ondas até 10 metros de altura máxima e chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e acompanhados de trovoada e que poderão culminar com queda de neve na madrugada de sexta-feira, poderá ser este o resultado da passagem pelo arquipélago da Madeira, a partir da tarde desta quinta-feira, dia 7, da depressão Filomena.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já emitiu, ao princípio da noite, comunicado sobre a depressão Filomena e os seus efeitos no arquipélago da Madeira e Portugal Continental.

Começa por dar conta que “no seguimento dos critérios de emissão estabelecidos para a nomeação de tempestades da época 2020-2021, foi atribuído AEMET (Agência Estatal de Meteorologia de Espanha) o nome Filomena a uma depressão, que se prevê estar centrada a sul do arquipélago dos Açores em 35°N e 28°W no dia 6 de Janeiro de 2021 às 06:00UTC e à qual está associada um sistema frontal de actividade moderada a forte que irá afectar o estado do tempo no arquipélago da Madeira e sul de Portugal Continental”.

No que à Região diz respeito, segundo o IPMA “os efeitos desta depressão no Arquipélago da Madeira serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir da tarde de dia 7 de Janeiro, prolongando-se até ao final da manhã de sexta-feira, dia 8, com rajadas até 75 km/h, sendo até 110 km/h nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Associado a esta depressão, prevê-se um aumento da agitação marítima na costa norte e em Porto Santo, com ondas de noroeste e altura significativa de 4 a 5 metros, passando a ondas de nordeste com 5 a 6 metros no dia 8.

Prevê-se também ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e acompanhados de trovoada. No dia 8 há também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até final da manhã”, conclui.