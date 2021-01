Escolas do Norte da ilha fecham esta tarde devido ao mau tempo

O Governo Regional decidiu encerrar, preventivamente, as actividades lectivas a partir da tarde desta quinta-feira, em todos os estabelecimentos de ensino dos concelhos do Norte da ilha da Madeira. Em causa, o mau tempo que já provocou várias derrocadas e levou o IPMA a emitir avisos meteorológicos à população.

"Foi decidido, em função das previsões meteorológicas, proceder ao encerramento das escolas dos concelhos de Santana e São Vicente, e da freguesia do Porto da Cruz, ao longo do turno da tarde de hoje", refere um comunicado publicado pelo Gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Recorde-se que a escola do concelho do Porto Moniz já estava encerrada para realização de testes de despistagem da covid-19 aos respectivos professores e funcionários.