O acesso à Rocha de Baixo, na Freguesia de São Jorge, continua obstruído. Depois de duas derrocadas no dia 25 e dia 30 de Dezembro de 2020, esta terça-feira o talude voltou a ceder, obstruindo por completo a estrada com pedregulhos. Um deles de grandes dimensões que para ser removido terá antes de ser partido do próprio local, numa operação de risco acrescido devido há trepidação inevitável junto do perigoso talude.

Depois de várias pessoas terem ficado isoladas na sequência das primeiras derrocadas a Câmara Municipal de Santana encerrou esta semana o acesso a esta fajã até que esteja garantida a segurança mínima de circulação automóvel.

“Estamos a tentar garantir a segurança numa estrada já de si perigosa. Uma das pedras que caíram para a estrada tem grandes dimensões. Só de martelo pneumático será possível partir a pedra e removê-la aos pedaços. É uma intervenção perigosa que poderá se arrastar ao longo de três dias”, admitiu Dinarte Fernandes, presidente da Câmara.

O autarca pede “a compreensão das pessoas assim como toda a precaução visto que as últimas chuvas fragilizaram todo o talude ao longo do acesso à Rocha de Baixo”, adverte, acesso que permanecerá encerrado “pelo menos até à próxima terça-feira, dia 12 de Janeiro”, avisa.