Santa Cruz junta-se aos concelhos de elevado risco para transmissão de Covid-19

Santa Cruz tornou-se no mais recente concelho da Região a entrar no nível de ‘risco elevado’ para a transmissão de Covid-19. Com 128 novos casos registados nos últimos 14 dias (26 ontem) e uma população de 45.281 pessoas, o concelho regista 283 novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes.

Os números de ontem revelam, também, que o Porto santo, com 846 novos casos por 100 mil habitantes, se aproxima do nível de ‘risco extremo’, sendo que há três dias está no de ‘risco muito elevado’.

Neste momento, em concelhos de risco elevado e muito elevado, existem seis dos 11 concelhos da Região, que totalizam 80% da população.

Santa Cruz junta-se, de acordo com os critérios da DGS - Direcção Geral da Saúde – do Centro Europeu de a Prevenção e Controlo das Doenças, aos concelhos de Ribeira Brava; Funchal, Câmara de Lobos e Porto Moniz no nível elevado.