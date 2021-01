Albuquerque denuncia comportamentos negligentes

Para o presidente do Governo Regional o aumento de casos positivos de covid-19 resultam de “um conjunto de comportamentos que eram expectáveis, não da generalidade da população” por entender que a maioria “cumpriu as normas”. Contudo, diz ter testemunhando muita gente em incumprimento ao revelar que ainda no sábado deu uma volta à ilha “e vi situações perfeitamente absurdas de pessoas a tomar copos em bares, uns em cima dos outros”, afirmou. Daí “as consequências que eram expectáveis”, reforçou.

Miguel Albuquerque diz no entanto não estar preocupado com a evolução de acentuado crescimento da pandemia na Região, que garante estar ainda sob controlo.

“Não estou preocupado. Estou a trabalhar para evitar e para manter o controlo da situação”, disse à margem da visita, esta tarde, ao Hospital dos Marmeleiros.

Acompanhado dos secretários da Saúde e das Infra-estruturas e Equipamentos, foi visitar o 4º andar da unidade hospitalar, “espaço com 72 camas que vai servir como potencial centro de recebimento de doentes covid, se for necessário. Isto porque diz já existir “uma ala no [hospital dr.] Nélio Mendonça com mais de 120 camas” acrescida de zona “com 30 e tal camas para suspeitos de covid”, apontou.

Em causa mais uma “medida de prevenção” do Governo Regional no combate à pandemia.