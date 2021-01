110 novos casos na Madeira

Há 110 novos casos positivos a reportar, esta quarta-feira, na Madeira. Trata-se de 7 casos importados provenientes do Reino Unido (4), França (1), África do Sul (1) e Região de Lisboa e Vale do Tejo (1) e 103 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

Relativamente aos casos positivos de hoje, a Direcção Regional de Saúde assinala que seis correspondem a profissionais do sector da educação identificados no âmbito do rastreio em curso nos estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Câmara de Lobos.

Com mais 31 casos recuperados a reportar, são agora 991 os casos activos, dos quais 176 são casos importados e 815 são casos de transmissão local.

Quanto ao isolamento dos casos activos, 39 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 904 em alojamento próprio e 48 pessoas encontram-se hoje internadas (42 na Unidade Polivalente e 6 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19).

No total, há 269 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM.