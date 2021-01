Madeira sob aviso amarelo devido à precipitação

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para todo o arquipélago da Madeira devido à precipitação.

A previsão é de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, (costa sul, costa norte e regiões montanhosas da Madeira, assim como Porto Santo) entre as 3 horas e as 12 horas desta quarta-feira.

De acordo com o IPMA, motivando igualmente o aviso amarelo, essa é também a previsão para o período entre as 18 horas de quinta-feira e as 6 horas de sexta-feira, igualmente para a costa sul, costa norte e regiões montanhosas da Madeira, o mesmo acontecendo para o Porto Santo.

Ainda para a costa norte, costa sul e regiões montanhosas da Madeira, assim como o Porto Santo foi emitido aviso amarelo para o vento forte de norte/nordeste, com rajadas até 75 km/h, previsão entre as 18 horas de quinta-feira e as 12 horas de sexta-feira.

Está também em vigor um aviso laranja, válido para o período entre as 00 e as 9 horas de sexta-feira, para agitação marítima na costa norte da Madeira e Porto Santo, com ondas de nordeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.