Primeiro banho de 2021 na praia do Porto Santo juntará 40 pessoas

No primeiro dia de Janeiro de 2021, pelas 12h30, junto aos balneários na Praia da Fontinha, no Porto Santo, será levado a cabo o primeiro banho de mar do ano, pelo 27.º ano consecutivo.

Tudo começou em 1993 com um grupo de cinco amigos (Roberto Sousa, Gonçalo Maia, Duarte Melim, João Paulo Martins e Cte da FAP Cap Vidal ) e nunca mais parou. Hoje, já conta com cerca de 4 dezenas de participantes, desde crianças, jovens e menos jovens. Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

O autarca deixa um desafio: "Junte-se a este banho e passe a pertencer ao grupo pondo assim o nome do Porto Santo a circular por outros lados ,como já se faz em muitos municípios pelo país fora".

"Uma iniciativa de um grupo de amigos que é de louvar e acompanhar. Parabéns a todos", conclui.