Estrada cede no Funchal

A noite foi de trabalho para os Bombeiros Sapadores do Funchal, que foram chamados para várias situações, algumas apenas para controlar e duas mais graves que necessitaram da intervenção da corporação.

Nas duas mais relevantes está um deslizamento de terras na Estrada Luso Brasileira, abaixo da entrada para o Miradouro da Tabaiba, uma derrocada que acabou por fechar uma das vias ao trânsito, a equipa de limpeza está já a desobstruir e a garantir a plena circulação nesta artéria. Também esta noite foram chamados para um abatimento de estrada na Rua das Murteiras, na Boa Nova. O pavimento cedeu, abriu, e já está no terreno uma equipa do Departamento de Infra-estruturas da Câmara Municipal do Funchal para avaliar a gravidade da situação e decidir sobre o encerramento ou não da estrada ao trânsito até à sua reparação.

Estes deslizamentos de terras e do piso devem-se à chuva intensa que caiu ontem e que continuou em algumas zonas durante a noite e que já no dia de ontem fez estragos.