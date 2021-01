Críticas à testagem no Porto Santo não passam de "demagogia", diz o PSD

A propósito das críticas tecidas pela oposição relativamente às medidas de testagem que entram em vigor, esta quarta-feira, 6 de Janeiro, nas deslocações ao Porto Santo, o presidente da Comissão Política do PSD local, Roberto Silva, considera que estas não passam de "aproveitamento político e a demagogia" que "não resolvem a pandemia”.

“Ao contrário daqueles que apenas criticam e que se revelam incapazes de reconhecer o excelente trabalho que foi assumido, desde a primeira hora, pelo Governo Regional, no que respeita ao combate e contenção da pandemia covid-19, temos aqui o exemplo de mais uma boa solução encontrada para garantir o controlo epidemiológico na Ilha do Porto Santo”.

Recorde-se que, como ficou definido no último Conselho de Governo, há novas regras para a testagem à entrada da ilha num esforço para tentar controlar a covid-19 na Ilha Dourada.

No entender do social-democrata estas medidas representam “um importante contributo para reforçar a saúde pública e a segurança da população Porto-Santense”, através da implementação de um modelo de despistagem do vírus que incide sobre a única forma de entrada na ilha, neste momento e, neste caso, por via aérea, estando a ligação marítima suspensa.

“Estamos em crer que esta é uma garantia para que a propagação da doença possa ser mais facilmente travada na nossa Ilha e que, a par das restantes soluções encontradas e já em vigor – que ditaram o encerramento das escolas e de outros espaços e, bem assim, o reforço de outras acções de proteção individual e coletiva em curso – o Porto Santo virá a ser, novamente, exemplo neste combate”.

Roberto Silva congratula-se, portanto, com as medidas de controlo sanitário que têm vindo a ser implementadas e reforçadas no Porto Santo e apela a que "toda a população continue a respeitar e a assumir a sua quota de responsabilidade nesta luta contra a covid-19".

Enaltece ainda "o apoio social e com as ajudas que têm vindo a ser disponibilizadas, a vários níveis, às famílias porto-Santenses que perderam rendimento devido à pandemia", nomeadamente através do Fundo de Emergência para Apoio Social (FEAS) e do Fundo de Apoio Regional às Organizações Locais (FAROL), criados pelo Governo Regional, ou da linha de crédito Invest RAM 2020.

“Existe aqui um trabalho de fundo que, simultaneamente, atende à protecção da saúde pública, ao apoio a quem mais precisa e à necessária ajuda e retoma económica que não pode ser posto em causa, especialmente por aqueles que, numa primeira fase, estiveram sempre contra toda as medidas anunciadas pelo Governo Regional”, reforça o Presidente da Concelhia do PSD Porto Santo.