Escola Básica e Secundária do Porto Santo encerra esta tarde

Todas as actividades lectivas e não lectivas presenciais serão supensas a partir da tarde desta segunda-feira, dia 4 de Janeiro, no Porto Santo, revela a Escola Básica e Secundária Professor Doutor Francisco de Freitas Branco através da sua página de Facebook.

O estabelecimento de ensino irá aguardar a reavaliação da situação causada pelo novo coronavírus, sobretudo no que diz respeito ao aumento de casos de covid-19 na Ilha Dourada. E recomenda aos alunos que permaneçam em casa.

Recorde-se que hoje o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, defendeu que fossem encerradas as escolas. Uma situação que não se verificou, esta manhã, com as aulas a decorrerem normalmente, numa altura em que o Porto Santo está em risco elevado de contágio.

Ontem, o Governo Regional esteve reunido, na Quinta Vigia, onde ficou definido que não havia aulas em todas as escolas dos três concelhos de risco elevado de contágio - Câmara de Lobos, Funchal e Ribeira Brava - a partir de 4 de Janeiro - e até que todos os professores e auxiliares sejam testados.