Deputados e governantes obrigados a usar máscara nas intervenções no parlamento

A partir da próxima semana, o uso de máscara na Assembleia Legislativa da Madeira passa a ser obrigatório e, todas as situações.

Por decisão do Presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, os deputados e membros do Governo terão de usar obrigatoriamente máscara no uso da palavra. Uma situação que, até agora, só acontecia com o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos (na foto) que desde o início da pandemia usa sempre a máscara, mesmo quando faz discursos.

A obrigatoriedade de uso de máscara é já uma prática quando os deputados ou membros do governo não estejam a intervir no debate.

O parlamento regional já implementou outras medidas de contenção da pandemia de covid-19, como a medição da temperatura à entrada no edifício e a realização de tele-trabalho.

O plenário da ALM tem funcionado com um quórum mínimo que, no caso das votações, é de metade mais um dos deputados eleitos (24).