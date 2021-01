Algumas escolas dos três concelhos da Região Autónoma da Madeira que estão em risco elevado de transmissão do SARS-CoV-2 já começaram a informar que não irão retomar as aulas amanhã.

Na sequência das medidas anunciadas pelo Governo Regional, depois do encontro mantido este domingo, na Quinta Vigia, ficou definido que não há aulas em todas as escolas dos três concelhos - Câmara de Lobos, Funchal e Ribeira Brava - a partir de 4 de Janeiro e até todos os professores e auxiliares sejam testados.

As equipas de testagem irão iniciar o seu trabalho amanhã de manhã nos três municípios identificados, "com o objectivo de rastrear os mais de 6 mil professores e auxiliares educativos", adiantou o Governo Regional. Os testes não abrangem os alunos.

O executivo prevê que os estabelecimentos de educação / ensino, públicos e privados, dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, estejam preparados para a sua reabertura até 11 de Janeiro de 2021.

A Escola Básica do 1º Ciclo com Pré - Escolar da Cruz de Carvalho, no Funchal, foi um dos estabelecimentos a informar à comunidade escolar da paragem lectiva.

Por seu turno, a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro (São Roque) dá conta de que "nos próximos dias as actividades lectivas realizar-se-ão à distância", conforme se encontra "plasmado no plano de contingência da escola".

"As aulas deverão ser on-line, até novas informações, para todos os alunos da escola, edifício escolar diurno e noturno e polos e centros comunitários onde decorrem actividades letivas e de formação modular".

De igual modo, os pais dos alunos da Escola básica do Campanário já estão a ser contactados para não enviarem os filhos à escola amanhã.

"Conforme comunicado oficial, amanhã os alunos permanecem em casa. Aguardem, por favor, informações e contactos. Muito obrigada!", refere a nota remetida aos encarregados de educação.

Ao DIÁRIO, alguns directores de turma mostraram-se 'indignados' por verem-se obrigados, num domingo à tarde, a terem de contactar os alunos a avisar que amanhã não há aulas.

Pais terão falta justificada

De realçar que até à reabertura do respectivo estabelecimento de ensino, um encarregado de educação por agregado, que tenha de ficar em casa em virtude da necessidade de acompanhar o seu educando (com uma idade inferior a 12 anos de idade), por este frequentar estabelecimento de ensino nos 3 municípios referidos, verá a sua falta ao trabalho justificada.

Relativamente aos demais estabelecimentos de educação / ensino, nos outros concelhos, abrem no calendário definido, ou seja, a 4 de Janeiro de 2021.