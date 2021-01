Idalino agradece início da vacinação no Porto Santo

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo ficou extremamente satisfeito com o início da vacinação no Porto Santo. Embora a Ilha Dourada tenho “meia dúzia" de casos até agora, o autarca ficou mais descansado, quando soube que as primeiras doses iam chegar à ilha do Porto Santo, para serem administradas nos primeiros profissionais de saúde.

Idalino credita na ciência

Idalino Vasconcelos disse ao DIARIO que acredita "na tecnologia e na ciência" e crê que "esta vacina vai mudar as nossas vidas”.

Para o autarca 2020 foi um ano horrível. "Foi mesmo muito difícil por causa da covid-19, mas tenho a certeza que 2021 vai ser um ano muito bom, com muita esperança”, disse o líder da câmara local.

Albuquerque veio trazer mais “saúde“ à ilha

Quanto à visita que Miguel Albuquerque e Pedro Ramos, para Idalino esta “foi uma visita simbólica, mas contudo muito importante, pois veio cá trazer a vacina, veio trazer mais saúde à ilha”.

O autarca pede agora à população “para quando forem contactadas para serem vacinadas, não hesitarem, que continuem a seguir as regras que estão a ser impostas pelas autoridades competentes, de maneira a que pandemia fique fora do Porto Santo”.