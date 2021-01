Autarca do Porto Santo apela à população para cumprimento das orientações no combate à pandemia

A Comissão Municipal de Protecção Civil reuniu, esta tarde, com carácter de urgência, para avaliar e determinar orientações operacionais, tendo em conta o número de casos de covid-19 que se registaram nas últimas 48 horas, no Porto Santo.

Refira-se que com o número de casos ativos conhecidos, o Porto Santo torna-se num concelho com risco de transmissibilidade elevada, a par de outros concelhos na Região e no país, "o que causa grande apreensão e elevada preocupação ao Executivo", de acordo com nota de imprensa enviada à redacção pela autarquia.

O presidente da câmara, Idalino Vasconcelos, apelou a todos os presentes "à colaboração e coordenação institucional dos membros envolvidos, bem como registou a necessidade de comunicação estreita entre todos, para que a gestão da informação facilite a resposta à população"

O autarca lançou também um apelo público à população "para o cumprimento das orientações da Autoridade de Saúde Local, bem como ao cumprimento da responsabilidade individual de cada munícipe, no combate à pandemia de Covid-19". o autarca considera que "isso fará a diferença no sucesso do controle da pandemia no concelho".

Estiveram presentes na referida reunião o presidente da câmara, enquanto Autoridade Municipal de Proteção Civil, o Delegado de Saúde, o GVPPS, a PSP, GNR, Autoridade Marítima Nacional, Junta de Freguesia, Segurança Social, Força Aérea Portuguesa, Bombeiros Voluntários, Bombeiros do Aeroporto, ARM e o IFCN.