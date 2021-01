Aulas arrancaram no Porto Santo mesmo estando em risco elevado de contágio

Apesar de o Porto Santo apresentar risco elevado de contágio por covid-19, as aulas que arrancaram hoje normalmente. Situação que não se verificou nos estabelecimento de ensino dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava que também apresentam risco elevado de contágio.

No entanto, esta é uma situação que se pode reverter a qualquer momento, tendo em conta o aumento dos casos de covid-19 na Ilha Dourada, conforme revela fonte da Escola Básica e Secundária Professor Doutor Francisco de Freitas Branco.

O Porto Santo possui, neste momento, 18 casos activos de covid-19.

Recorde-se que com 5.465 habitantes - de acordo com o último anuário da Direcção Regional de Estatística - o Porto Santo torna-se no quarto concelho do arquipélago com maior risco de transmissibilidade a par de Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

Ontem, o Governo Regional esteve reunido, na Quinta Vigia, onde ficou definido que não havia aulas em todas as escolas dos três concelhos - Câmara de Lobos, Funchal e Ribeira Brava - a partir de 4 de Janeiro e até todos os professores e auxiliares sejam testados.

As equipas de testagem iniciam hoje o seu trabalho nos três municípios identificados, "com o objectivo de rastrear os mais de 6 mil professores e auxiliares educativos", adiantou o Governo Regional. Os testes não abrangem os alunos.

Hoje, realiza-se uma reunião do Conselho de Governo para formalizar as medidas mais restritivas no âmbito do combate à pandemia.