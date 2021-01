Idalino Vasconcelos defende encerramento das escolas no Porto Santo

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, mostrou "elevada preocupação" em relação ao aumento do número de casos de covid-19 na Ilha Dourada. Por isso, defendeu que sejam encerradas as escolas e aplicadas mais medidas no Porto Santo.

"O Município do Porto Santo irá aguardar pela reunião do Conselho de Governo para formalizar as medidas mais restritivas no âmbito do combate à covid-19, e espera que sejam ainda determinadas e aplicadas mais medidas para a ilha do Porto Santo, em especial, no que se refere ao adiamento ou encerramento das escolas; aos passageiros que efectuem a viagem entre o Funchal e o Porto Santo, bem como o reforço efectivo da fiscalização, entre outras medidas", diz através de um comunicado de imprensa.

O autarca pede ainda a todos os que estiveram fora da ilha do Porto Santo que, durante os próximos dias, se mantenham isolados e reduzam drasticamente o número de contactos, para que possam ao fim do quinto dia efectuar o teste, cumprindo a orientação da Autoridade de Saúde e o contacto com o Centro de Saúde.

"No entanto, o presidente da Câmara irá convocar, com carácter de urgência, a Comissão Municipal de Protecção Civil para avaliar e determinar orientações operacionais. Fazem parte desta Comissão, o presidente da Câmara, enquanto Autoridade Municipal de Proteção Civil, o delegado de saúde local, a PSP, GNR, Autoridade Marítima Nacional, Junta de Freguesia, Segurança Social, BVPS, ARM, EEM, entre outras", sustenta.

O Município apela veementemente ao cumprimento das orientações da Autoridade de Saúde Local e Regional, bem como ao cumprimento da responsabilidade individual de cada munícipe no combate à pandemia covid-19.

Recorde-se que apesar de o Porto Santo apresentar risco elevado de contágio por covid-19, as aulas arrancaram hoje normalmente. Situação que não se verificou nos estabelecimento de ensino dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava que também apresentam risco elevado de contágio.