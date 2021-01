Chuva forte arrasta carros em Machico

A chuva que cai com bastante intensidade provocou danos elevados em pelo menos dois carros, no sítio dos Maroços, em Machico.

Um curso de água secundário bloqueou e transbordou, arrastando as viaturas. No local encontram-se os Bombeiros Municipais de Machico, Serviço Municipal de Protecção Civil, PSP e serviço operacional da Câmara Municipal de Machico que com recurso a maquinaria pesada vão desobstruir a via.

O coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil, Márcio Gouveia, pede à população para não se deslocar à zona da Ribeira Grande, utilizando as vias alternativas.