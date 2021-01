Todas as escolas do Porto Santo já estão encerradas

Todas as actividades lectivas e não lectivas presenciais estão, a partir desta tarde de 4 de Janeiro, suspensas nos estabelecimentos de ensino do Porto Santo.

Além da Escola Básica e Secundária Professor Doutor Francisco de Freitas Branco, conforme já havia avançado o DIÁRIO, estão então encerrados: o Externato Nossa Senhora da Conceição, a Escola Básica do Campo de Baixo e o infantário 'O Moinho'.

Recorde-se que, apesar do Porto Santo apresentar risco elevado de contágio por covid-19, as aulas que arrancaram normalmente esta manhã.

A situação motivou um apelo por parte do presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos, ao Governo Regional, pedindo para que fossem encerradas todas as escolas e aplicadas mais medidas na Ilha Dourada. Situação que veio agora a confirmar-se.

Em declarações ao DIÁRIO, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho assegurou que as medidas que foram adoptadas em outros concelhos (como é o caso do encerramento temporário de escolas e a testagem aos respectivos alunos e funcionários) será também estendida ao Porto Santo.

[A testagem deverá ocorrer “em princípio ser durante esta semana", sendo as aulas retomadas assim que estejam "criadas as condições para as escolas possam voltar a abrir".

Jorge Carvalho quis ainda deixar um apelo à população local, no sentido de que sejam cumpridas "as orientações por parte das entidades de saúde". "Só assim, vamos ter um controlo a pandemia”, frisou.

“Há uma responsabilidade individual que não sendo cumprida, vai ter repercussões no colectivo, como temos vindo a constatar infelizmente”.

Ontem, o Governo Regional esteve reunido, na Quinta Vigia, onde ficou definido que não havia aulas em todas as escolas dos três concelhos de risco elevado de contágio - Câmara de Lobos, Funchal e Ribeira Brava - a partir de 4 de Janeiro - e até que todos os professores e auxiliares sejam testados.

Actualmente com 18 casos positivos activos, o Porto Santo apresenta neste momento o equivalente a 329 infectados por cada 100 mil habitantes, o que coloca a ilha em risco elevado - cujo nível se cifra entre os 240 a 480 infectados por cada 100 mil habitantes.

Com 5.465 habitantes - de acordo com o último anuário da Direcção Regional de Estatística - a Ilha Dourada torna-se no quarto concelho do arquipélago com maior risco de transmissibilidade a par do concelhos já nomeados.