Turma da 'Preparatória' do Caniçal em isolamento devido à Covid-19

Depois de ontem terem ficado em isolamento quatro turmas da escola primária do Caniçal, hoje é a vez de uma turma da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos passar para regime de aulas não presencial, a informação foi avançada pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), na manhã desta quinta-feira.

Na origem deste decisão está o contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar. Por essa razão, as autoridades de saúde locais optaram por colocar em quarentena 18 alunos, todos da mesma turma.