Que taxas relacionadas com o turismo aumentam em 2027?

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 14 de Novembro, aponta para quebras de 40% no sector do turismo em 2027. Perpesctivas apontadas pela ACIF, com base na auscultação ao mercado, que aponta para uma quebra da procura a nível global, prevendo-se que os consumidores sejam mais criteriosos no que concerne aos custos com viagens.

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Uma situação que, segundo presidente da Associação Empresarial, António Jardim Fernandes, se agrava a nível da Região, pelo aumento das taxas aplicadas ao sector do turismo. Mas, afinal, que taxas vão aumentar em 2027?

A ACIF-CCIM – Associação Comercial e Industrial do Funchal aponta para “pânico” no sector da animação turística, na sequência dos anúncios de aumento das taxas dos percursos pedestres. A medida foi anunciada esta semana, a 10 de Novembro, quando o Governo Regional informou sobre o aumento dos preços para acesso aos percursos pedestres classificados sob gestão do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, a partir de Abril de 2027.

Eduardo Jesus acusa ACIF de “alarmismo” e recusa recuar nas taxas Secretário regional do Turismo rejeita previsões de quebra de até 40% nas reservas para o próximo Verão e garante que os operadores turísticos transmitem sinais contrários Carolina Rodrigues , 14 Novembro 2026 - 12:43

Your browser does not support the audio element. Eduardo Jesus recusa recuar no aumento das taxas

Valores de acesso por visitante não residente com mais de 12 anos:

Percursos pedestres: 2026 – 4,50€ | 2027 – 7,50€

Vereda do Pico Ruivo: 2026 – 4,50€ | 2027 – 15€

Vereda da Ponta de São Lourenço: 2026 – 4,50€ | 2027 – 15€

Levada do Caldeirão Verde: 2026 – 4,50€ | 2027 – 15€

Vereda dos Balcões: 2026 – 4,50€ | 2027 – 15€

Vereda do Areeiro (abrange os percursos associados ao Pico Ruivo e à Encumeada): 2026 – 10,50€ | 2027 – 18€

Circuito do Fanal (incluindo PR13 Vereda do Fanal): 2027 – 18€

Rede de Percursos do Rabaçal: 2026 – 4,50€ por percurso | 2027 – 18€ para conjunto de percursos

Percurso combinado 1 dia: 2026 – 9€ | 2027 – 20€

Percurso combinado 3 dias: 2026 – 22,50€ | 2027 – 45€

Percurso combinado 7 dias: 2026 – 52,50€ | 2027 – 105€

Travessia da Madeira (novidade): 2027 – 75€

A preservação dos nossos recursos naturais exige um trabalho contínuo, investimento relevante e capacidade de resposta perante uma procura crescente. Queremos garantir que quem visita os nossos percursos e espaços marinhos encontra condições adequadas de segurança e usufruto, contribuindo simultaneamente para a conservação destes activos, que são fundamentais para a identidade da Madeira e para a sustentabilidade da nossa oferta turística. Manuel Filipe, presidente do IFCN

Esclarecer que a Rede de Percursos do Rabaçal integra cerca de 40km de percursos, nomeadamente a Levada das 25 Fontes, a Levada do Risco, a Levada do Alecrim, a Vereda da Lagoa do Vento, a Vereda da Palha Carga, a Levada Velha do rabaçal, a Vereda do Pico Fernandes e a Vereda do Túnel do Cavalo.

Os operadores económicos que mantenham protocolo celebrado com o IFCN continuarão a beneficiar de uma tabela própria, com valores diferenciados. Para todos os percursos cuja taxa será de 7,50 euros para utilizadores individuais, incluindo o Miradouro da Pedra Rija, para operadores económicos a taxa será de 5 euros. Nos percursos com valor individual de 15 euros, a taxa protocolada será de 10 euros, e nos percursos com valor de 18 euros será de 12 euros.

Prática de mergulho autónomo: 2026 – 7,50€ | 2027 – 12,50€

A prática de mergulho autónomo também está abrangida nesta nova portaria. A taxa será de 12,50 euros por pessoa, por dia e por cada local criado pelo afundamento de embarcações. O mesmo valor aplica-se ao mergulho autónomo nas áreas protegidas da Região Autónoma da Madeira, por pessoa, por dia e por reserva.

Quanto aos operadores económicos, o protocolo permite um valor de 8,50 euros (5 euros em 2026), sendo que a utilização de submersíveis tripulados ou não tripulados em áreas marinhas protegidas fica sujeita a uma taxa de 250 euros por imersão, no âmbito da tabela aplicável aos operadores protocolados.

Taxas turísticas

As taxas turísticas, de enquadramento municipal, serão cobradas em todos os municípios da Região. O Porto Moniz, até agora o único município sem taxa turística, passa a cobrá-la a partir de Janeiro de 2027. Até ao momento, já três município anunciaram o aumento da taxa municipal no próximo ano. No início de Outubro, a Câmara Municipal do Funchal aprovou uma proposta de alteração à taxa turística, que prevê a duplicação do valor cobrado por dormida. A medida deverá entrar em vigor em Janeiro.

"Não queremos afastar turistas do Funchal" Jorge Carvalho considera “estranhas” as críticas do presidente da ACIF e garante que o aumento da taxa turística pretende melhorar as condições da cidade Carolina Rodrigues , 14 Novembro 2026 - 15:03

Your browser does not support the audio element. Jorge Carvalho reage às declarações de Jardim Fernandes

Na mesma altura, a Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou a mesma duplicação do valor, e duas semanas mais tarde, a Câmara Municipal do Porto Santo informou, de igual forma, que o valor cobrado pela taxa turística ia ser o dobro. Por enquanto, nenhuma outra autarquia anunciou o aumento da taxa turística em 2027, o que não implica que tal não venha, ainda, a acontecer.

Taxa turística municipal, por noite:

Funchal: 2026 – 2€ | 2027 – 4€

Santa Cruz: 2026 – 2€ | 2027 – 4€

Porto Santo: 2026 – 2€ | 2027 – 4€

Porto Moniz: 2027 – 2€ (novidade)

Na altura, meados do passado mês de Outubro, o presidente do Governo Regional mostrou alguma apreensão com a duplicação da taxa turística nestes concelhos, defendendo maior contenção na aplicação de encargos aos visitantes. Garantiu que a taxas nos Portos se manterá nos 2 euros. Esta taxa turística é cobrada por passageiro em trânsito que desembarque no Porto do Funchal ou no Porto Santo.

Albuquerque trava aumento da taxa turística nos Portos e pede contenção Presidente do Governo Regional manifesta preocupação com os aumentos no Funchal e em Santa Cruz e mantém cobrança de dois euros nos Portos Orlando Drumond , 15 Outubro 2026 - 18:47

Neste conjunto de taxas aplicadas ao consumidor no sector do turismo, mencionar ainda a taxa cobrada ao rent-a-car. A taxa de utilização diária aplicável à actividade de aluguer de veículos sem condutor foi estabelecida por portaria, em Maio de 2026. Corresponde a 2 euros por cada dia completo de aluguer, até um limite máximo de 10 dias por contrato, ou 1 euro se se tratar de um veículo de emissões nulas.

Esta taxa, paga ao IMT, IP-RAM, aplica-se aos contratos celebrados desde 1 de Junho de 2026, e, por ora, não existe indicação de um aumento do valor cobrado no próximo ano. A taxa de utilização diária aplicável a clientes rent-a-car é, igualmente, contestada pela ACIF.