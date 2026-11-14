Que taxas relacionadas com o turismo aumentam em 2027?
A manchete do DIÁRIO deste sábado, 14 de Novembro, aponta para quebras de 40% no sector do turismo em 2027. Perpesctivas apontadas pela ACIF, com base na auscultação ao mercado, que aponta para uma quebra da procura a nível global, prevendo-se que os consumidores sejam mais criteriosos no que concerne aos custos com viagens.
Quebras até 40% no próximo ano
Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje
Inês Paiva , 14 Novembro 2026 - 07:00
Uma situação que, segundo presidente da Associação Empresarial, António Jardim Fernandes, se agrava a nível da Região, pelo aumento das taxas aplicadas ao sector do turismo. Mas, afinal, que taxas vão aumentar em 2027?
A ACIF-CCIM – Associação Comercial e Industrial do Funchal aponta para “pânico” no sector da animação turística, na sequência dos anúncios de aumento das taxas dos percursos pedestres. A medida foi anunciada esta semana, a 10 de Novembro, quando o Governo Regional informou sobre o aumento dos preços para acesso aos percursos pedestres classificados sob gestão do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, a partir de Abril de 2027.
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Carolina Rodrigues , 14 Novembro 2026 - 12:43
Valores de acesso por visitante não residente com mais de 12 anos:
Percursos pedestres: 2026 – 4,50€ | 2027 – 7,50€
Vereda do Pico Ruivo: 2026 – 4,50€ | 2027 – 15€
Vereda da Ponta de São Lourenço: 2026 – 4,50€ | 2027 – 15€
Levada do Caldeirão Verde: 2026 – 4,50€ | 2027 – 15€
Vereda dos Balcões: 2026 – 4,50€ | 2027 – 15€
Vereda do Areeiro (abrange os percursos associados ao Pico Ruivo e à Encumeada): 2026 – 10,50€ | 2027 – 18€
Circuito do Fanal (incluindo PR13 Vereda do Fanal): 2027 – 18€
Rede de Percursos do Rabaçal: 2026 – 4,50€ por percurso | 2027 – 18€ para conjunto de percursos
Percurso combinado 1 dia: 2026 – 9€ | 2027 – 20€
Percurso combinado 3 dias: 2026 – 22,50€ | 2027 – 45€
Percurso combinado 7 dias: 2026 – 52,50€ | 2027 – 105€
Travessia da Madeira (novidade): 2027 – 75€
A preservação dos nossos recursos naturais exige um trabalho contínuo, investimento relevante e capacidade de resposta perante uma procura crescente. Queremos garantir que quem visita os nossos percursos e espaços marinhos encontra condições adequadas de segurança e usufruto, contribuindo simultaneamente para a conservação destes activos, que são fundamentais para a identidade da Madeira e para a sustentabilidade da nossa oferta turística. Manuel Filipe, presidente do IFCN
Andreia Dias Ferro , 10 Novembro 2026 - 09:44
Esclarecer que a Rede de Percursos do Rabaçal integra cerca de 40km de percursos, nomeadamente a Levada das 25 Fontes, a Levada do Risco, a Levada do Alecrim, a Vereda da Lagoa do Vento, a Vereda da Palha Carga, a Levada Velha do rabaçal, a Vereda do Pico Fernandes e a Vereda do Túnel do Cavalo.
Os operadores económicos que mantenham protocolo celebrado com o IFCN continuarão a beneficiar de uma tabela própria, com valores diferenciados. Para todos os percursos cuja taxa será de 7,50 euros para utilizadores individuais, incluindo o Miradouro da Pedra Rija, para operadores económicos a taxa será de 5 euros. Nos percursos com valor individual de 15 euros, a taxa protocolada será de 10 euros, e nos percursos com valor de 18 euros será de 12 euros.
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João Filipe Pestana , 10 Novembro 2026 - 15:16
Prática de mergulho autónomo: 2026 – 7,50€ | 2027 – 12,50€
A prática de mergulho autónomo também está abrangida nesta nova portaria. A taxa será de 12,50 euros por pessoa, por dia e por cada local criado pelo afundamento de embarcações. O mesmo valor aplica-se ao mergulho autónomo nas áreas protegidas da Região Autónoma da Madeira, por pessoa, por dia e por reserva.
Quanto aos operadores económicos, o protocolo permite um valor de 8,50 euros (5 euros em 2026), sendo que a utilização de submersíveis tripulados ou não tripulados em áreas marinhas protegidas fica sujeita a uma taxa de 250 euros por imersão, no âmbito da tabela aplicável aos operadores protocolados.
Taxas turísticas
Marco Livramento , 01 Outubro 2026 - 13:09
As taxas turísticas, de enquadramento municipal, serão cobradas em todos os municípios da Região. O Porto Moniz, até agora o único município sem taxa turística, passa a cobrá-la a partir de Janeiro de 2027. Até ao momento, já três município anunciaram o aumento da taxa municipal no próximo ano. No início de Outubro, a Câmara Municipal do Funchal aprovou uma proposta de alteração à taxa turística, que prevê a duplicação do valor cobrado por dormida. A medida deverá entrar em vigor em Janeiro.
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Carolina Rodrigues , 14 Novembro 2026 - 15:03
Na mesma altura, a Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou a mesma duplicação do valor, e duas semanas mais tarde, a Câmara Municipal do Porto Santo informou, de igual forma, que o valor cobrado pela taxa turística ia ser o dobro. Por enquanto, nenhuma outra autarquia anunciou o aumento da taxa turística em 2027, o que não implica que tal não venha, ainda, a acontecer.
Taxa turística municipal, por noite:
Funchal: 2026 – 2€ | 2027 – 4€
Santa Cruz: 2026 – 2€ | 2027 – 4€
Porto Santo: 2026 – 2€ | 2027 – 4€
Porto Moniz: 2027 – 2€ (novidade)
Sandra S. Gonçalves , 16 Outubro 2026 - 14:26
Na altura, meados do passado mês de Outubro, o presidente do Governo Regional mostrou alguma apreensão com a duplicação da taxa turística nestes concelhos, defendendo maior contenção na aplicação de encargos aos visitantes. Garantiu que a taxas nos Portos se manterá nos 2 euros. Esta taxa turística é cobrada por passageiro em trânsito que desembarque no Porto do Funchal ou no Porto Santo.
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Orlando Drumond , 15 Outubro 2026 - 18:47
Neste conjunto de taxas aplicadas ao consumidor no sector do turismo, mencionar ainda a taxa cobrada ao rent-a-car. A taxa de utilização diária aplicável à actividade de aluguer de veículos sem condutor foi estabelecida por portaria, em Maio de 2026. Corresponde a 2 euros por cada dia completo de aluguer, até um limite máximo de 10 dias por contrato, ou 1 euro se se tratar de um veículo de emissões nulas.
Esta taxa, paga ao IMT, IP-RAM, aplica-se aos contratos celebrados desde 1 de Junho de 2026, e, por ora, não existe indicação de um aumento do valor cobrado no próximo ano. A taxa de utilização diária aplicável a clientes rent-a-car é, igualmente, contestada pela ACIF.
Sandra S. Gonçalves , 03 Junho 2026 - 12:16