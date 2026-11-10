Solos saturados aumentam risco de derrocadas e inundações na Madeira

A saturação dos solos na Madeira aumenta o risco de derrocadas, deslizamentos de terras e inundações rápidas com a passagem da depressão Charles, cujo período mais crítico está previsto para esta noite, entre as 21 horas e as 6 horas da manhã.

O alerta foi deixado por Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, durante uma conferência de imprensa realizada para apresentar as medidas de prevenção e o dispositivo de resposta às condições meteorológicas adversas previstas para as próximas horas.

Citando a informação disponibilizada pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil, o responsável confirmou que os solos já apresentam níveis de saturação que exigem cuidados acrescidos, tendo em conta a precipitação forte e persistente que deverá atingir sobretudo a costa sul da Madeira e as terras altas.

"Já temos uma saturação dos solos e temos de ter isso em consideração", alertou Richard Marques, apelando à população para evitar a proximidade de ribeiras e de zonas habitualmente afectadas pela subida dos caudais.

A preocupação estende-se à orla costeira, que deverá ser evitada devido à agitação marítima, e às zonas urbanas susceptíveis a inundações rápidas. O responsável recomendou também que não sejam utilizadas garagens e outras estruturas subterrâneas durante o período mais crítico, uma vez que a acumulação de água poderá ultrapassar a capacidade de resposta e dificultar a retirada das pessoas.

A depressão Charles deverá começar a produzir efeitos na Região a partir das 19 horas, com aumento gradual da chuva e do vento, sendo mais crítica a partir das 21 horas, com precipitação forte e persistente e rajadas de vento que poderão ultrapassar os 140 quilómetros por hora nas terras altas, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O período de maior risco deverá prolongar-se até às 6 horas da manhã, estando prevista uma melhoria gradual das condições meteorológicas a partir do início do dia, conforme notou Ricardo Tavares, delegado regional do IPMA, que também marcou presença nesta conferência de imprensa.

Perante este cenário, a Protecção Civil recomenda que sejam desimpedidos os sistemas de drenagem, retirados ou fixados objectos susceptíveis de serem arrastados pelo vento e evitadas todas as deslocações desnecessárias.

Richard Marques deixou ainda um apelo à protecção dos animais, nomeadamente à retirada dos animais de exploração pecuária de zonas próximas de ribeiras ou de outros locais habitualmente afectados por estes fenómenos.

Escolas da Madeira encerradas na manhã de quarta-feira até às 13 horas O Governo da Madeira decidiu decretar o encerramento das escolas na manhã de quarta-feira, até às 13 horas. A decisão, comunicada através de uma nota enviada à comunicação social, decorre por motivos de prevenção e segurança das populações, dado o aviso meteorológico emitido pelo IPMA – aviso vermelho para a precipitação e vento para a noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira.

Como medida adicional de prevenção e como já noticiado, as escolas da Região estarão encerradas durante a manhã de quarta-feira, reabrindo apenas às 13 horas. Os serviços públicos não essenciais deverão privilegiar o teletrabalho, reduzindo a circulação de pessoas durante o período de maior perigo.