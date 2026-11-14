Apolo vai ser a nova mascote da Quinta Vigia

A Quinta Vigia prepara-se para receber um novo habitante de quatro patas. Chama-se Apolo, e é um exemplar do Podengo do Porto Santo, raça que está à beira de conquistar o reconhecimento oficial e afirmar-se além-fronteiras.

A novidade foi anunciada, este sábado, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem de uma iniciativa dedicada à preservação e valorização desta raça canina, realizada no Porto Santo.

“Vamos ter um destes cães na Quinta Vigia. Vai ser uma espécie de substituto da minha Sissi”, revelou o governante, adiantando que o animal ainda está em fase de crescimento e que, por isso, não existe uma data definida para a sua chegada à residência oficial do Executivo madeirense.

Mais do que uma companhia, Apolo terá também uma função de embaixador. “Vai ser uma das novas mascotes da Quinta Vigia e uma forma de promovermos e divulgarmos esta raça”, explicou Miguel Albuquerque.

O anúncio surge numa altura em que o processo de reconhecimento oficial do Podengo do Porto Santo se aproxima da fase final. “A parte mais difícil, que era a burocracia do Estado e o apuramento da raça, já está resolvida”, assegurou.

Concluída esta etapa, o Executivo pretende incentivar a criação de uma associação de criadores do Podengo do Porto Santo, garantindo apoio à futura estrutura. “Uma vez feita a certificação, vai haver uma grande procura a nível mundial desta raça”, perspectivou.