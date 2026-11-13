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Incêndio numa varanda de prédio no Funchal

Fogo deflagrou numa cadeira, no terceiro andar

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fotos DR

Um incêndio urbano num prédio de habitação colectiva, na Rua Encosta do Pilar, no Funchal, mobilizou esta manhã os meios de socorro.

O alerta foi dado pelas 10h40, tendo o fogo deflagrado numa cadeira que se encontrava numa varanda do terceiro andar.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram 10 operacionais e três meios, entre os quais dois veículos de combate a incêndios.

Também os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram empenhados na ocorrência, com um auto-tanque e cinco elementos.

Não há feridos a registar.

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