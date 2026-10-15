Albuquerque trava aumento da taxa turística nos Portos e pede contenção

Miguel Albuquerque manifestou preocupação com a duplicação da taxa turística no Funchal e em Santa Cruz, defendendo maior contenção na aplicação de encargos aos visitantes.

"Olho com alguma preocupação. Acho que é preciso ter algum controlo e alguma contenção", afirmou esta tarde, ressalvando que respeita as decisões municipais.

O presidente do Governo Regional garantiu que a taxa nos Portos se manterá nos dois euros. "Neste momento, a nossa política é exactamente o contrário, é restringir as taxas e os impostos", declarou.

Albuquerque defendeu ainda "algum bom senso", apontando a subida do RevPAR — receita por quarto disponível —, que, segundo afirmou, aumentou quase 100% desde 2019, atingindo 104 euros em 2025.