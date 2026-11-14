Miguel Albuquerque respondeu com alguma ironia às manifestação pelo direito à habitação, que este sábado acontece no Funchal.

“Eu faço casas e depois vão manifestar-se”, afirmou o presidente do Governo Regional, quando confrontado com os protestos, à margem de uma iniciativa realizada no Porto Santo.

Embora reconheça a legitimidade de quem sai à rua para reivindicar melhores condições de acesso à habitação, o governante contrapôs a contestação com os investimentos que o Executivo tem vindo a realizar para aumentar a oferta habitacional. “Não tenho nada contra as manifestações. Mas a solução para a habitação é fazer casas”, insistiu.

“E eu antecipei-me relativamente ao País”, frisou, explicando que, há cerca de três anos, já tinha identificado os efeitos que o crescimento económico, a procura imobiliária, o investimento estrangeiro e a expansão do alojamento local poderiam ter no acesso à habitação. Nesse sentido, o Executivo decidiu avançar com um programa de construção pública, lançando vários concursos para novos empreendimentos habitacionais.

E, de acordo com os números apresentados pelo presidente do Governo, o investimento já ascende a 175 milhões de euros, tendo sido entregues cerca de 800 habitações. “Vamos continuar a construir habitação pública de qualidade para as famílias”, sublinhou.