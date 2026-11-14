Eduardo Jesus acusa ACIF de “alarmismo” e recusa recuar nas taxas

O secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, rejeitou, este sábado, o cenário de quebra da actividade turística traçado pelo presidente da ACIF, António Jardim Fernandes, e acusou a associação empresarial de promover o alarmismo e de apresentar uma visão “catastrófica” que, assegura, não corresponde às informações transmitidas pelos operadores turísticos e pelas companhias aéreas.

Em declarações ao DIÁRIO, o governante mostrou-se surpreendido com as previsões avançadas pela ACIF, que na entrevista publicada hoje na edição impressa, aponta para uma quebra de até 20% no turismo durante o Natal e fim do ano e uma redução de 40% nas reservas para o próximo Verão.

Quebras até 40% no próximo ano Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje

“São informações completamente surpreendentes, porque estamos em contacto permanente com o sector”, afirmou Eduardo Jesus, lembrando que, durante a recente participação na World Travel Market, em Londres, os sinais recolhidos foram diferentes.

Temos as companhias aéreas que operam connosco a manter ou a reforçar o número de lugares disponíveis para a Madeira. Temos os operadores empenhados em vender o destino e, por isso, não alinhamos nessa visão que foi hoje tornada pública e muito menos no alarmismo que se pretende criar com essas declarações Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo

O secretário regional apontou ainda o comportamento do mercado nacional, que continua a liderar em número de hóspedes, para contrariar as perspectivas apresentadas pela associação empresarial. Segundo explicou, os contactos mantidos recentemente com os principais operadores nacionais revelaram uma realidade distinta, existindo mesmo oferta turística para o fim do ano que já se encontra esgotada.

“Não há, com esta antecedência, qualquer motivo para este alarme. Não sei qual é a fonte dessa informação, mas, pelo menos, não é o sector com quem reunimos e com quem trabalhamos diariamente”, insistiu.

Embora reconheça que o turismo permanece vulnerável a factores externos, sobretudo internacionais, Eduardo Jesus assegurou que não existem, actualmente, razões para acompanhar as previsões da ACIF.

O governante foi mais longe e sugeriu que os alertas da associação empresarial poderão estar relacionados com a contestação às medidas adoptadas pelo poder político, nomeadamente ao nível das taxas.

O que me parece é que existe aqui uma relação muito directa com a discordância relativamente a algumas medidas que foram sendo tomadas, nomeadamente pelos municípios, e que, como contrapartida, se lança este alarme, com o qual não posso concordar de forma alguma Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo

Governo afasta recuo nas taxas

Confrontado com o pedido da ACIF para suspender os aumentos das taxas, Eduardo Jesus afastou essa possibilidade, recordando que a associação empresarial já tinha manifestado uma posição semelhante quando foram introduzidas anteriores medidas de tributação.

O Governo não está disponível para recuar, por uma razão muito simples, a atitude da ACIF. É rigorosamente igual à que teve quando introduzimos as taxas, há algum tempo. E o mundo não acabou depois desse momento. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo

Para o secretário regional, trata-se de uma “reação ultrapassada” que “não traz nada de novo” e que não acompanha a estratégia de valorização do destino Madeira.

Eduardo Jesus aproveitou ainda para apontar divergências relativamente à distribuição dos rendimentos gerados pelo turismo, acusando a associação empresarial de se opor aos aumentos salariais.

“A própria ACIF está contra os aumentos salariais e nós estamos perfeitamente a favor”, declarou, defendendo que a rentabilidade alcançada pelo sector deve traduzir-se em melhores condições de trabalho e remunerações mais elevadas.

“Defendemos que o rendimento que o sector tem hoje em dia deve ser distribuído por toda a cadeia, chegando também a quem trabalha nesta actividade”, acrescentou.

O governante considerou que estas divergências reflectem diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento da actividade turística, sublinhando que o Executivo tem mantido uma estratégia de apoio ao sector ao longo dos últimos anos.

“Governo não é um Governo de mandar bocas. Não é um Governo de conversa”, frisou e assegurou que o Executivo tem estado ao lado das empresas, nomeadamente nos momentos mais difíceis.

Questionado, por fim, sobre a expressão “esquizofrenia no poder político”, utilizada pelo presidente da ACIF, Eduardo Jesus recusou entrar nesse tipo de confronto verbal.

“Não vou alinhar nesse tipo de observações. Acho que não têm qualquer fundamento”, respondeu.

O secretário regional defendeu que a estratégia seguida desde 2015 permitiu transformar o turismo madeirense num sector mais rentável, com maior capacidade de investimento, modernização e inovação. “Hoje, temos um sector com valor acrescentado, que tem permitido novos investimentos, modernização e inovação, e que tem dado condições para remunerar melhor as pessoas. Por isso, nada disto pode ser considerado uma esquizofrenia. O contrário é que poderia ser preocupante”, concluiu.