"Não queremos afastar turistas do Funchal"

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, rejeitou, este sábado, as acusações do presidente da ACIF, António Jardim Fernandes, de que a autarquia pretende afastar turistas através do aumento da taxa turística.

“Acho essa declaração estranha, até porque, neste momento, o presidente da ACIF já fala em quebras e a taxa turística ainda não foi alterada. Portanto, de certeza absoluta que há uma análise deficiente dessa situação”, afirmou o autarca, em declarações ao DIÁRIO.

Em causa estão as críticas do líder da associação empresarial à intenção de duplicar a taxa turística no Funchal, expressas em entrevista publicada hoje na edição impressa, onde António Jardim Fernandes também considera ser "temerário" que a autarquia da capital madeirense procure desincentivar a presença de visitantes numa altura em que o sector antecipa quebras de 20% no Natal e fim do ano e de 40% nas reservas para o próximo Verão.

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Apesar desse cenário, Jorge Carvalho afastou qualquer intenção de reduzir o número de turistas e frisou a importância da actividade para a economia local.

O turismo é o nosso principal sector económico e, de forma alguma, poderíamos estar contra o turismo. Antes pelo contrário, aquilo que procuramos é melhorar as condições para quem nos visita Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal

O presidente da Câmara defendeu que a cobrança da taxa turística deve contribuir para melhorar as condições de mobilidade, acessibilidade e fruição dos espaços públicos, permitindo que residentes, trabalhadores e visitantes possam usufruir da cidade.

“Aquilo que o município procura concretizar com a cobrança desta taxa é a melhoria das condições para que aqueles que, no seu dia-a-dia, sentem os impactos do turismo possam também usufruir dos benefícios dessa actividade”, sublinhou.

Não queremos afastar ou diminuir os turistas, antes pelo contrário. Mas importante é manter uma cidade atractiva para o turismo, e as verbas arrecadadas com a taxa turística têm também essa função e essa missão, que não deve ser imputada apenas aos munícipes da cidade do Funchal Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal

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Quanto ao apelo da ACIF para reconsiderar o aumento da taxa turística, o autarca não esclareceu se admite recuar na decisão. “Muitas dessas intervenções estão relacionadas com a melhoria das acessibilidades, das condições ambientais e da mobilidade, quer automóvel, quer pedonal, para que todos possam, efectivamente, usufruir da nossa cidade de uma forma agradável”, justificou.

Por fim, também quando instado a comentar as declarações do presidente da ACIF, que considerou existir “quase uma esquizofrenia no poder político”, Jorge Carvalho preferiu não alimentar a polémica, limitando-se a afirmar: “Nem quero comentar isso, não vale a pena”.