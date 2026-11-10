Mau tempo fecha museus e postos de turismo na Madeira

Os museus e espaços culturais tutelados pelo Governo Regional, assim como os postos de informação turística da Madeira, vão estar encerrados durante a manhã desta quarta-feira, 11 de Novembro, devido às condições meteorológicas adversas previstas para a Região.

A decisão, anunciada pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, surge na sequência dos avisos vermelho e laranja emitidos para a Madeira, no âmbito da passagem da depressão Charles.

O encerramento prolonga-se até às 14 horas, estando prevista a reabertura dos equipamentos e serviços ao público a partir dessa hora.

Já esta terça-feira, os postos de informação turística encerram às 18 horas. O edifício do Arquivo e Biblioteca da Madeira fecha às 18h30, permanecendo encerrado durante a manhã de quarta-feira, com reabertura igualmente prevista para as 14 horas.

Segundo a tutela, a medida pretende salvaguardar a segurança dos visitantes e trabalhadores, perante o agravamento das condições meteorológicas.