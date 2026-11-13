Árvore tombada na estrada leva a intervenção dos BVM

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram esta madrugada numa operação de corte de uma árvore de grande porte que tombou para a estrada na freguesia de São Gonçalo.

No local, pelas 3h45, a equipa dos BVM procedeu ao corte sistemático da árvore que cedeu dois dias depois do temporal que assolou a Região na madrugada de terça para qurta-feira.

Desta forma, a esta hora a Estrada Regional 205m que atravessa a zona do Palheiro Ferreiro, está desimpedida e aberta ao trânsito.