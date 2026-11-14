Viatura cai cerca de 50 metros por uma ravina na Ponta do Sol

Uma viatura caiu, esta tarde, cerca de 50 metros por uma ravina, no sítio de São Tiago, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, depois de se ter destravado quando se encontrava estacionada numa garagem.

O condutor tinha chegado ao local poucos minutos antes para almoçar. Devido à inclinação da rampa de acesso à garagem, o automóvel terá começado a deslocar-se, atravessado a faixa de rodagem e saído de estrada, após derrubar o muro existente na berma, acabando por cair pela ravina.

O alerta foi dado cerca das 13h30, mobilizando os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que enviaram para o local um veículo de desencarceramento e uma ambulância, num total de seis operacionais.

À chegada dos meios de socorro, confirmou-se que a viatura não transportava ocupantes, pelo que não foi necessária qualquer intervenção de assistência a vítimas.