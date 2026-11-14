Portugal sofre derrota 'estrondosa' frente à Dinamarca

A selecção portuguesa de futebol perdeu, hoje, em Braga, no jogo frente à Dinamarca, por 4-1. O único golo português foi marcado por Bernardo Silva, já ao cair do pano.

Os golos dinamarqueses foram marcados por Pierre-Emile Hojbjerg, aos 43 minutos, através de grande penalidade. Já na segunda parte marcaram Rasmus Højlund, aos 50 e 57, e Joachim Andersen aos 75.

Este foi o primeiro jogo da equipa das Quinas após a saída do madeirense Cristiano Ronaldo.