Fotógrafo britânico considera a Madeira "a pior ilha para fotografar"
Manny, autor da página Manfred Teh, publicou uma descrição irónica da ilha, fingindo apontar os seus defeitos para, no final, destacar o potencial da Região para a fotografia de paisagem e natureza
" A pior ilha para fotografar... Madeira." É assim que o fotógrafo britânico Manny, conhecido nas redes sociais como Manfred Teh, começa uma publicação dedicada à Região, num tom assumidamente irónico que acaba por se transformar num elogio à beleza natural do arquipélago.
Na descrição, o fotógrafo enumera, em jeito de brincadeira, uma série de supostos obstáculos para quem fotografa na Madeira: o mau tempo constante, as árvores de formas irregulares, as aves que estão sempre a incomodar, a ausência de noites limpas, o nevoeiro cerrado e as estradas intermináveis. Acrescenta ainda, ironicamente, que a ilha não tem litoral bonito nem montanhas, apenas chuva.
Eis algumas das fotografias publicadas durante a sua visita, com uma narrativa que segue um contexto de ironia.
A mudança de tom surge logo a seguir. "Mas, brincadeiras à parte, a Madeira é um sonho absoluto para a fotografia", escreve, destacando as paisagens montanhosas, as florestas envoltas em nevoeiro, a costa, as estradas sinuosas, a vida selvagem e os miradouros.
Manny apresenta-se como fotógrafo de paisagem e viagens, radicado no Reino Unido, e garante que a Madeira é "um dos lugares mais bonitos da Terra". A publicação termina com um convite para acompanhar o seu trabalho, dedicado sobretudo à fotografia de natureza, paisagem e aventura.
Através desta abordagem humorística, o fotógrafo transforma aquilo que começa por parecer uma crítica às condições da ilha numa declaração de apreço pela diversidade de cenários que a Madeira oferece a quem a visita com uma câmara.