Homenagem a Cristiano Ronaldo: todos os jogadores da Selecção vão entrar em campo, amanhã, com a camisola 7

A Selecção Nacional vai prestar, amanhã, uma homenagem a Cristiano Ronaldo no jogo diante da Dinamarca - 19h45, no Estádio Municipal de Braga -, encontro referente à 5.ª jornada do Grupo A4 da Liga das Nações. Assim, todos os jogadores portugueses vão subir ao relvado envergando a camisola 7, número que tornou-se mítico com Cristiano Ronaldo. Esta iniciativa- teve a aprovação da UEFA - foi decidida numa reunião realizada ontem entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, o seleccionador, Jorge Jesus, e o trio de capitães, Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes.