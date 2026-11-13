Número de pessoas resgatadas ontem nas Canárias sobe para 407

Dois barcos com 133 migrantes a bordo foram resgatados pelas autoridades marítimas espanholas perto da ilha El Hierro, nas Canárias, elevando para 407 o número de pessoas que ali chegaram na quinta-feira, foi hoje anunciado.

As duas embarcações foram resgatadas em águas próximas da ilha de El Hierro, ao final da noite de quinta-feira, segundo o Centro de Coordenação de Emergência e Segurança das Canárias.

Os migrantes foram levados para a ilha, onde receberam assistência médica, mas todos mostraram bom estado de saúde.

Estes 133 migrantes juntam-se às 274 pessoas que chegaram ao cais de La Restinga, em El Hierro, a bordo de três outras embarcações na quinta-feira, avançou o Serviço de Salvamento Marítimo.

Um dos barcos resgatados estava parcialmente submerso quando foi localizado, a 15 quilómetros da ilha, tendo os seus ocupantes, na sua maioria homens de origem subsariana, mas incluindo também algumas mulheres e crianças, sido assistidos por paramédicos e equipas de emergência.

A origem da embarcação é desconhecida e os seus ocupantes serão transferidos nas próximas horas para um centro de assistência, onde serão assistidos por membros da organização não-governamental (ONG) Corazón Naranja -- Ebrima Sonko, permanecendo sob custódia policial até serem transferidos para outros locais fora da ilha.

As Canárias, e sobretudo El Hierro, têm estado pressionadas pelo número de migrantes que estão a chegar às ilhas, sendo que o governo regional contabiliza mais de 6.500 pessoas desde 01 de novembro.

A situação levou à declaração de "emergência migratória" nas Canárias, especialmente na ilha de El Hierro, tendo o presidente do governo regional, Fernando Clavijo, defendido a urgência de um reforço da resposta sanitária para os migrantes, nomeadamente, a criação de um hospital de campanha.

El Hierro é a ilha habitada mais pequena das Canárias, onde vivem cerca de 12.000 pessoas, e aquela a que estão a chegar a maioria das embarcações precárias (conhecidas como 'pateras' ou 'cayucos') com migrantes.

O aumento das chegadas obrigou o governo das Canárias a reabrir centros em Tenerife que estavam encerrados desde o verão para o acolhimento inicial.

A chamada rota de migração do Atlântico, que parte de Marrocos e Saara Ocidental, no seu caminho mais curto, e da Mauritânia, Senegal, Gâmbia e Mali, nas travessias mais longas, é considerada uma das mais perigosas do mundo, com as travessias a poderem demorar vários dias ou mesmo semanas em mar aberto.

Apesar da diminuição de travessias em direção às Canárias nos últimos dois anos, a letalidade da rota aumentou por causa da abertura de trajetos mais longos e perigosos (como os que partem da Guiné-Conacri ou da Gâmbia).

O fluxo de embarcações na rota costuma intensificar-se no outono - um fenómeno conhecido localmente como "a crise dos 'cayucos'" - devido sobretudo a uma típica calmaria dos ventos na zona durante este período, o que deixa o mar mais fácil de navegar.

Estimativas da ONU apontam que, em 2025, chegaram às ilhas espanholas 17.788 migrantes irregulares, a bordo de 263 embarcações.

A ONU documentou ainda a morte ou desaparecimento no mar de pelo menos 416 pessoas, enquanto a ONG Caminando Fronteras aponta para 1.906 mortes nesta rota já em 2026.