Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 13 de Novembro, dá conta de Quebras até 40% no próximo ano.

Já para este Natal e Fim-do-Ano a perspectiva é de queda até 20% no turismo e o próximo Verão será ainda mais complicado, com operadores a registarem menos 40% de reservas. Os números são avançados pelo presidente da ACIF, António Jardim Fernandes, numa entrevista ao DIÁRIO, onde deixa duras críticas ao poder político, autárquico e regional, que aumenta taxas num cenário preocupante. A associação empresarial quer a suspensão dos aumentos e avisa que há sectores, como a animação turística "em pânico". Para ler nas páginas 26 a 28.

Saiba também que a cidade do Funchal irá receber 12 paquetes na passagem de ano.

Porto Santo com futuro 'verde' na energia

Num pequeno destaque fotográfico, fique a conhecer o investimento feito na 'ilha dourada' que permite o recurso apenas a energias renováveis em mais de 200 dias do ano. Leia nas páginas 10 e 11.

Foco na infecção grave para as aves

Dizemos-lhe ainda que foi detectada uma doença altamente contagiosa em exploração de aves do Porto Santo. Podengo será a primeira raça canina madeirense, duas peças para ler nas páginas 8 e 9.

Saiba ainda que há mais de seis mil consultas de diabetes por ano.

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