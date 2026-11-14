Francisco Gomes defende remigração como política de Estado em Portugal

O deputado Francisco Gomes defendeu que a remigração deve ser assumida como uma política de Estado, considerando-a "a opção mais pacífica" para responder àquilo que classifica como o problema da imigração descontrolada em Portugal.

O parlamentar defende uma revisão da legislação que estabeleça mecanismos de remigração para cidadãos estrangeiros que tenham entrado ilegalmente no país, cometido crimes graves, obtido a nacionalidade através de métodos fraudulentos, não disponham de meios comprovados de subsistência ou de residência adequada, ou mantenham ligações comprovadas a organizações radicais ou terroristas.

A remigração tem de deixar de ser um tabu político e temos de ser nós mesmos a defender a nosso civilização e a nossa cultura. Estamos fartos de ver Portugal a ser tomado por selvagens do terceiro-mundo e não podemos esperar mais para mandar essa gente para o buraco de onde vieram". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar associa a sua posição à defesa da identidade, da cultura e da civilização portuguesa, manifestando preocupação com aquilo que considera ser o crescimento de movimentos islamistas incompatíveis com os princípios e direitos fundamentais.

Estamos a ser invadidos pela pior estirpe do islamismo. Nos seus países de origem, esta gente estava presa ou afastada da sociedade. Por isso, temos de defender, com toda as nossas forças, a nossa identidade, a nossa cultura e a nossa civilização, sem ceder um milímetro que seja". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes responsabiliza ainda o PSD pela continuidade de políticas de imigração que considera terem sido introduzidas ou aprofundadas pelos governos socialistas, acusando o executivo de Luís Montenegro de não promover as alterações estruturais que entende necessárias.

O deputado critica igualmente aquilo que considera ser a falta de determinação das instituições responsáveis pela aplicação da lei e pela fiscalização das políticas públicas, em especial o Tribunal Constitucional, defendendo maior responsabilização.

E concluiu: "O PSD não tem coragem de romper com as políticas desastrosas do PS. Mudam os discursos, fazem promessas, mas continuam sem resolver o problema. A juntar a isto, o Tribunal Constitucional decidiu ser o porta-voz da agenda da esquerda radical do Bloco, PCP, Livre e certo PS. Assim, não vamos lá".