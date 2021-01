Níveis de precipitação não param de aumentar em São Vicente e Achadas da Cruz

A chuva persistente e por vezes forte que teima em cair na costa norte e regiões montanhosas da ilha da Madeira levou na última hora o Areeiro a atingir também quantidade de nível vermelho, ao superar os 60 litros por metro quadrado (mm) no intervalo de 6 horas. O valor extremo na estação do Chão do Areeiro para este intervalo é agora (até às 18:00) de 63,7 mm/6h. Quantidade ainda assim aquém da chuva mais intensa que tem fustigado São Vicente (93,6 mm/6h) e mais ainda nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça (115,8 mm/6h), este último registo representa já quase o dobro do valor a partir do qual a precipitação durante 6 horas é considerada de risco extremo.

A juntar a estes valores muito significativos registados antes de entrar em vigor o aviso vermelho (válido até às 03:00 da próxima madrugada), destaque-se ao mais de 100 mm de acumulado até às 18 horas desta quinta-feira, nestas três localidades, sendo que a estação meteorológica nas Achadas da Cruz já ultrapassava os 155 mm de precipitação.

Também muito significativa foi a chuva torrencial ocorrida esta madrugada (entre as 03:00 e as 03:10) na Ponta do Sol, a julgar pelos 14,8 mm/10 minutos apurados na estação meteorológica localizada no Lugar de Baixo.