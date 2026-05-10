Trump pretende "fazer pressão" sobre Xi durante visita à China

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende "pressionar" o seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante a deslocação à China, prevista para os próximos dias, quando tenta pôr fim à guerra no Irão, afirmou hoje um responsável norte-americano.

De acordo com a mesma fonte, citada pela agência francesa AFP, Trump abordou "em múltiplas ocasiões" a questão das receitas que o Irão obtém da China através da venda de hidrocarbonetos, bem como de bens de uso tanto civil como militar.

"Espero que esta conversa continue (...). Espero que o Presidente faça pressão", como tem feito durante as suas últimas conversas com o líder chinês, disse o responsável, que falou aos jornalistas sob anonimato.

A questão das recentes sanções adotadas pelos Estados Unidos contra a China em relação à guerra no Irão também deverá ser abordada, acrescentou.

O comércio, os direitos aduaneiros e a Inteligência Artificial também estarão na agenda das discussões desta visita, que decorrerá de quarta a sexta-feira, anunciou a Casa Branca (presidência norte-americana).

Trump chegará a Pequim na quarta-feira à noite, precisou à imprensa Anna Kelly, porta-voz adjunta da Casa Branca.

Uma cerimónia de boas-vindas e uma reunião bilateral com Xi Jinping terão lugar na quinta-feira de manhã, seguidas de uma visita ao Templo do Céu, um complexo de templos taoistas em Pequim, na tarde desse dia, e um banquete de Estado à noite, detalhou a representante.

Os dois presidentes terão também um almoço de trabalho na sexta-feira, antes de Donald Trump regressar a Washington.

Esta visita será uma oportunidade para "reequilibrar a relação com a China e dar prioridade à reciprocidade e à equidade para restaurar a independência económica americana", declarou ainda Anna Kelly.