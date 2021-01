Chuva atinge valores de aviso amarelo na costa sul e regiões montanhosas da Madeira

Os níveis de precipitação aumentaram na última hora (até às 10 horas) tendo atingido valores extremos de aviso amarelo (esteve em vigor entre as 06h00 e as 09h00) em cinco das 20 Estações Meteorológicas Automáticas (EMAs) da rede do IPMA na ilha da Madeira.

Eis os valores extremos mais significativos durante 1 hora registados esta segunda-feira: Monte (14,3 mm), Quinta Grande (13,3 mm), Funchal/Observatório (11,6 mm), Santo da Serra (11,5 mm) e Chão do Areeiro (11,0 mm).

No acumulado de hoje (das 00h00 às 10h00) o Chão do Areeiro registava uma precipitação total de 31,9 mm.

Também o vento já ‘soprou’ perto dos 100 km/h no extremo oeste (98 km/h na Ponta do Pargo e 91 km/h no Lombo da Terça/Achadas da Cruz).

A Norte, onde a chuva tem sido escassa, destaque para o vento na Ponta de São Jorge, com rajada de até 73 km/h.

A contrastar com a chuva que tem caído e aumentado de intensidade na última hora na ilha da Madeira, em Porto Santo (aeroporto), até às 10 horas, não havia registo de precipitação.