Barcelona revalida título espanhol ao bater Real Madrid no Camp Nou

O Barcelona revalidou hoje o título espanhol de futebol, ao vencer o 'El Classico' por 2-0, sagrando-se pela primeira vez no seu historial campeão frente ao seu grande rival Real Madrid.

Os catalães, que tinham permitido ao Real festejar o título no 'El Classico' uma vez, em 1932, cedo acabaram com as dúvidas quanto ao desfecho do jogo, quando o inglês Marcus Rashford, aos nove minutos, e Ferran Torres, aos 18, anotaram os golos que decidiram o encontro, num dia ainda marcado pela morte do pai do treinador do Barcelona, Hansi Flick.

O 'Barça' revalidou assim o título espanhol e chegou ao seu 29 título na LaLiga, ainda a sete do Real Madrid, recordista com 36 campeonatos conquistados.